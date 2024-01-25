菲總統重申一中政策 賀賴清德屬禮貌式

【本報綜合報道】上周祝賀民進黨候選人賴清德當選台灣總統、引發北京憤怒後，菲律賓總統小馬可斯在周二播出的電視台採訪表示，祝賀賴清德並稱呼對方為總統的言論，屬於一種普遍禮貌。他不支持台灣獨立，重申菲方致力於一個中國政策。

小馬可斯稱：「一個中國政策仍然有效。自從我們採取這一政策以來，我們一直嚴格、認真地遵守一個中國政策。我們不支持台灣獨立。台灣是中國的一個省。」

小馬可斯本月15日在社交網發文祝賀賴清德當選，期待菲台雙方未來密切合作，強化共同利益及促進和平。其賀電遭中國大陸嚴厲譴責，中國大陸外交部發言人毛寧告訴小馬可斯要多讀書，正確理解台灣問題的來龍去脈。這引起菲律賓國防部長特奧多羅的強烈回應，批評毛寧的發言低級且卑劣。

越南稱擁西沙群島 京反駁 中國大陸外交部發言人汪文斌昨日表示，陸方讚賞菲方重申堅持一個中國政策，強調台灣是中國的一個省，菲律賓不支持「台獨」；台灣是中國領土不可分割的一部分，中國實現完全統一是人心所向，大勢所趨，任何「台獨」行徑都注定失敗。對於越南外交部發言人上周六稱越南擁有西沙群島和南沙群島的主權，汪文斌指兩者都是中國的領土，有充分的歷史和法理依據，中國最早發現、命名、開發、經營這些群島，並持續對其行使主權管轄。