北京瑙魯簽復交公報

同為太平洋島國 傳圖瓦盧快將「棄台投陸」 太平洋島國瑙魯上周一宣布與台灣斷交後，昨日與北京簽署建交外交公報。中國大陸外交部長王毅強調，無論台灣島內形勢如何變化，支持中方維護國家主權和領土完整的國際共識不變。圖瓦盧財政部長帕伊紐表示，大選後重新審視與台灣的外交關係，選民希望國際社會為氣候變化和發展提供更多財政支援。

中國與瑙魯昨日舉行復交儀式，簽署《中華人民共和國和瑙魯共和國關於恢復外交關係的聯合公報》，即日起恢復大使級外交關係。王毅與瑙魯外交及貿易部部長安格明（前譯安吉米亞）出席儀式及發表講話。王毅稱，這是瑙魯政府獨立自主作出的正確決定，充分反映當地人民的共同意願，中瑙復交再次向世界詔示一個中國原則是不可阻擋的歷史大勢，台灣必然回歸，中國必將統一的歷史進程更不會改變。

承諾與台不進行官方往來 聯合公報指出，中瑙兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係；瑙魯承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，並即日斷絕與台灣的「外交關係」，承諾不再與台灣有官方關係、不進行官方往來。中瑙將盡早互派大使，並在各自首都為對方設立使館和履行職務提供必要的協助。

經兩國政府部門批准，中國大陸官媒駐瑙魯亞倫記者站昨日掛牌成立，由此前組建運行的亞倫報道點基礎上設立，歸其總台亞太總站管理。安格明此前受訪稱，承認一個中國原則、與台灣當局「斷交」，是瑙魯政府充分討論後作出的正確決定。中國大陸外交部發言人汪文斌昨日表示，現在還有極少數國家與台灣保持邦交，呼籲這些國家認清歷史潮流，把握歷史性機遇，站在國際社會、正義和歷史正確一邊。

另一方面，近日有傳太平洋島國圖瓦盧將在周五的大選後與台灣斷交，帕伊紐向英國傳媒表示，中國大陸與台灣的問題毫無疑問將成為圖瓦盧選舉後的焦點，新政府需要對此採取立場。被問及圖瓦盧是否「棄台投陸」改與北京建交時，帕伊紐回答：「這取決於哪個夥伴國能夠響應並支持，實現圖瓦盧的發展優先事項和願望。」本報綜合報道

瑙魯宣布與北京建交。 帕伊紐