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新山神社復辦裸祭 150男子祈福
日本秋田縣由利本莊市新山神社周日時隔4年再次舉辦冬季傳統活動裸祭。約150名男子在寒風下裸露上身，以冷水洗身後，抬着供品前往山上的神社，祈求新的一年能夠幸福。一名61歲的參加者表示，如果不參加裸祭，就感覺不到新的一年開始，今年雖然天氣很冷，但最後還是堅持完成了。
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