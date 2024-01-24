當代阿甘 農場長大愛追牛 模擬跑遍全澳洲

澳洲昆士蘭省一名男子因留着濃密的鬍子，加上經常參加馬拉松比賽，讓人聯想起美國電影《阿甘正傳》中的主角阿甘，因此獲封「當代阿甘」的稱號。由於要工作和照顧家庭，他無法親身跑遍澳洲各地，於是在兩年前開始使用跑步應用程式（App）記錄里程，花1,817天跑逾1.4萬公里，完成跑遍澳洲的虛擬旅程。

澳媒前日報道，35歲的威廉斯（Rhys Williams）由於在農場長大，自小喜歡追着牛跑，其後逐漸愛上跑步，參加過大大小小的馬拉松比賽，最長跑過250公里。他於2015年決定留起鬍子，詎料因此出名。他稱自己通過鬍鬚多年來已獲得一群狂熱的追隨者，例如跑步時若有車輛經過，車上的人都會在車裏大喊：「跑吧，阿甘，跑吧」，藉此為他加油打氣。在某次參加開恩茲的超級馬拉松比賽中，他還獲得「令人畏懼的鬍鬚」稱號。

鬍鬚長25厘米 「令人畏懼」 雖然鬍鬚目前已長達25厘米，威廉斯仍打算保持這個形象，目前正在他的家鄉昆士蘭省中部羅克漢普頓持續跑步，並通過App記錄里程，下一步準備參加今年4月舉行的100公里越野跑步比賽，餘下時間則會參加其他感興趣的跑步活動。他笑稱，即使鬍鬚很長也不會影響自己跑步，跑得快時，鬍鬚會隨風分叉，跑得慢時，鬍鬚則會沿方向擺動，告訴自己該走哪條路。本報綜合報道