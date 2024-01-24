被指迎合孌童癖 H&M撤廣告

瑞典時裝品牌H&M早前在澳洲推出兒童校服的時裝廣告，被指性化女童及迎合孌童癖者。H&M昨日就事件道歉和撤下廣告，並稱正在研究如何展開未來的活動。澳洲作家蕾史特質疑廣告故意讓女孩注意自己的外表、身體和穿着風格。（綜合報道）