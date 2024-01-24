兩岸國際

澳洲前總理莫里森 下月底退出政壇

澳洲前總理莫里森周一宣布下月底退出政壇，結束16年的從政生涯。他所屬悉尼南部庫克選區將補選，自由黨可能派出薩瑟蘭市長佩謝或肯尼迪競選。有消息人士透露，莫里森將在美國接受一份工作。（綜合報道）
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