1月24日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月24日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
澳洲前總理莫里森 下月底退出政壇
澳洲前總理莫里森周一宣布下月底退出政壇，結束16年的從政生涯。他所屬悉尼南部庫克選區將補選，自由黨可能派出薩瑟蘭市長佩謝或肯尼迪競選。有消息人士透露，莫里森將在美國接受一份工作。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240124-0124_00180_050/澳洲前總理莫里森--下月底退出政壇
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc