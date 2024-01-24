16華客吉隆坡乘車 雲頂遇禍2傷

中國駐馬來西亞大使館周一證實，一輛載有16名中國遊客的客車當天在吉隆坡附近的雲頂高原區域發生事故，造成兩人受傷。中國駐馬來西亞大使館表示，使館接到消息後第一時間啟動應急機制，核實事故和中國公民受傷情況。（綜合報道）