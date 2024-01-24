1月24日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月24日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
16華客吉隆坡乘車 雲頂遇禍2傷
中國駐馬來西亞大使館周一證實，一輛載有16名中國遊客的客車當天在吉隆坡附近的雲頂高原區域發生事故，造成兩人受傷。中國駐馬來西亞大使館表示，使館接到消息後第一時間啟動應急機制，核實事故和中國公民受傷情況。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240124-0124_00180_049/16華客吉隆坡乘車--雲頂遇禍2傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc