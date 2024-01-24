美最高法院 准移除德州邊境刺網

白宮歡迎裁決 州政府斥鼓勵偷渡 美國聯邦最高法院周一以5票贊成、4票反對的結果，批准拜登政府的要求，允許邊境巡邏隊可移除德州邊境用於阻止偷渡而設置的刀片刺網。德州州長艾博特發言人指出，移除刀片刺網及其他遏阻措施，將鼓勵更多人從墨西哥邊境一側偷渡，強調艾博特會為捍衞德州資產與憲法權限而戰，以鞏固邊境。

兩保守派大法官齊倒戈 聯邦上訴法院上月下令，邊境巡邏隊在訴訟期間停止拆除格蘭德河一小段地區的刀片刺網。最近數天有3名偷渡客在河中溺斃後，德州禁止聯邦人員進入事發地區令爭議愈演愈烈，促使拜登政府進一步施壓，要求最高法院介入。最高法院9名大法官中，屬保守派的首席大法官羅伯茨及大法官巴雷特倒戈，加入另外3名自由派大法官杰克遜、卡根和索托馬約爾之列，作出有利拜登政府的裁決。另外4名保守派大法官阿利托、戈薩奇、卡瓦諾和托馬斯則支持德州。

聯邦上訴法院 下月辯論 白宮歡迎最高法院裁決，令前線人員可執行重要聯邦職能，處理緊急人道局面及執法。國土安全部發言人指出，執行移民法是聯邦政府責任，德州不僅沒有協助減少偷渡者數目，反而讓前線人員更難完成工作。代表拜登政府的聯邦總律師普羅洛加爾（Elizabeth Prelogar）稱，如果允許德州禁令繼續存在，將阻礙邊境巡邏隊履行職責、執行移民法及防範傷亡風險。她表示，德州最近在邊境新設圍欄、大門及派出悍馬軍用汽車，致力阻礙聯邦政府巡邏邊境的職責，需迅速介入事件。

德州政府早前在邊境城市伊格爾帕斯附近的格蘭德河沿岸設置約48公里長螺旋圈刀片刺網，並在格蘭德河安裝浮動屏障，同時允許警察以非法侵入罪逮捕和監禁偷渡人士。德州去年入稟阻止邊境巡邏隊剪斷刀片刺網，稱他們非法破壞國家財產，並協助偷渡者入境影響安全。聯邦第5巡迴上訴法院正在處理聯邦政府是否有權剪斷格蘭德河沿岸的刀片刺網，口頭辯論將於下月7日開始。本報綜合報道