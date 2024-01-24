莫迪赴印度教神廟儀式 外界憂致衝突

莫迪

【本報綜合報道】印度北方邦印度教聖城阿約提亞的羅摩神廟周一舉行神像開光儀式，總理莫迪亦有參與。對許多印度人來說，這座神廟象徵印度教的復興，但回教徒擔心這為新一波宗教衝突埋下隱憂。

羅摩神廟尚未興建完成，但根據印度曆，印度時間周一中午12時20分是良辰吉時，因此舉行供奉在廟裏的羅摩像舉行開光典禮。莫迪已經遵循古法進行11天的齋戒與淨身儀式，包括敬牛、餵牛、睡在地板；廣大印度教徒也同樣到各自住家附近的印度教廟宇，協助清潔環境以及頌經11天。莫迪周一在社交網表示，大典讓所有人激動不已，很高興能夠成為這個神聖計劃的一部分。

阿約提亞距印度首都德里約688公里，據指古代傳說英雄羅摩大約7,000年前出生在此地。神廟建築群佔地逾一公頃，主廟佔地7,920平方公尺，最高點49米，外形為北印度廟宇風格，建材為砂岩、花崗石以及大理石，供奉5歲時的羅摩像；為達到矗立1,000年的目標，整座建築沒有用到鋼筋或鐵材。

土地所有權曾陷爭議 印度教徒相信，入侵印度的回教徒統治者1528年拆毀原本的羅摩神廟，並以神廟的建材在原址興建清真寺；1992年，極端印度教徒破壞這座清真寺，造成逾2,000人喪生的宗教衝突，這片土地的所有權也陷入爭議。2019年，印度最高法院依據考古機構提出的證據，判決土地歸予印度政府，並允許印度教徒興建廟宇，但同時也指示政府在附近撥出土地給回教徒，讓他們重建清真寺。