美B21隱形戰略轟炸機獲准投產

【本報綜合報道】美國軍方持續研製下一代核三位一體打擊力量武器平台，分別是海軍戰略核潛艇、空軍洲際彈道導彈及戰略轟炸機。美國國防部周一證實，去年11月首飛、預計採購至少100架的B21隱形戰略轟炸機，已經獲得正式批准投入生產。

改進核三位一體力量

負責採購及維護的美國國防部副部長拉普蘭特（William LaPlante）向傳媒發表聲明，表示B21隱形戰略轟炸機的生產工作正在向前邁進，他基於地面及飛行測試的結果、生產團隊的成熟計劃，在剛過去秋季批准B21隱形戰略轟炸機的小批量試生產。負責生產的防務企業諾斯諾普格魯曼表示，B21隱形戰略轟炸機是全球第一架第6代飛機，形成未來美國空中力量的骨幹部分，它透過訊息、傳感器、武器的先進整合，提供新時代的能力及靈活性，同時可以快速升級，超越不斷演變的威脅。