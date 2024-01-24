俄新一輪大型空襲 烏未能防所有導彈 6死逾60傷

俄羅斯被指獲得伊朗及北韓軍事援助之際，周二對烏克蘭全國多地發動新一輪大規模空襲行動，包括首都基輔在內4個地區遇襲，造成至少6人死亡及超過60人受傷。值得留意的是，烏方防空部隊無法擊落全部來襲俄方彈道導彈。

烏克蘭空軍表示，俄羅斯發射41枚不同型號導彈，攻擊目標是基輔州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、哈爾科夫州、蘇梅州，使用的武器分別是4枚型號S300或S400的防空導彈，它們用作地對地攻擊，從俄羅斯別爾哥羅德州射向哈爾科夫州；15枚由圖95MS轟炸機發射的巡航導彈，型號Kh101、Kh555或Kh55；8枚由圖22M3轟炸機射向哈爾科夫州及蘇梅州、型號Kh22的巡航導彈；12枚從別爾哥羅德州及沃羅涅日州發射的伊斯坎德爾M型彈道導彈；還有兩枚蘇34戰鬥轟炸機發射的Kh59空對地導彈。

波蘭承諾助烏方獲武器彈藥 烏克蘭空軍宣稱防空部隊擊落15枚型號Kh101、Kh555或Kh55的巡航導彈，以及5枚伊斯坎德爾M型彈道導彈、一枚Kh59空對地導彈，但在攔截S300或S400防空導彈、Kh22巡航導彈方面「食白果」；烏方此前表明面對彈道導彈威脅，沒有足夠的美國製愛國者防空系統應對。俄羅斯在今次空襲行動中，沒有派出伊朗製自殺式無人機作為第一波攻擊，至於伊斯坎德爾M型彈道導彈是否北韓製彈道導彈則有待觀察。

烏克蘭傳媒周二報道，首都基輔有一名女子死於空襲，另有18人受傷，其中13名傷者需要入院，餘下傷者即場接受治療；當地有公寓大樓發現一個未引爆的導彈彈頭，居民需要疏散，部分地方一度停電及停水。第聶伯羅彼得羅夫斯克州巴甫洛赫拉德有一名女子死於空襲。重災區哈爾科夫州多達4人死亡及42人受傷，其中5名傷者情況嚴重；當地一幢高樓住宅大廈被導彈擊中，摧毀出入口及有人被困在瓦礫下。

俄羅斯空襲烏克蘭前一天，波蘭總理圖斯克上任以來首次訪問烏克蘭，承諾幫助烏方獲得更多武器和彈藥。他與烏克蘭總統澤連斯基出席記者會時指，波烏兩國很快完成聯合投資武器生產的協商，波方將尋求融資向烏方運送更多軍事裝備；又稱在波蘭有一件事是毋庸置疑，就是「我們需盡一切可能支持烏克蘭抗俄羅斯」，表明未來幾個月甚至幾年，對整個自由世界而言，將是軍事和後勤方面的挑戰。

美防長線上參與烏軍援會議 另一方面，美國國防部周一宣布，國防部長奧斯汀周二將在家中以線上形式，參與烏克蘭軍事援助的會議；他早前接受前列腺癌手術後出現併發症入院，出院後在家中休養，尚未返回五角大樓辦公。逾50個國家的國防領袖將出席該個月度會議，是奧斯汀入院後首次參加公開活動，但不會與其他美軍高層在新聞發布會回答提問。本報綜合報道