哈馬斯加薩南部頑抗 以兵1天24亡

【本報綜合報道】以色列目前在巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動，集中在南部地區主要城市汗尤尼斯，但遭遇回教激進組織哈馬斯武裝分子頑強抵抗。以色列國防軍周二表示，前一天有24名士兵在加薩地帶南部地區陣亡，其中21人死於事前埋設炸藥準備爆破拆除的建築物內，成為以方自去年10月開戰以來，最多士兵死亡的一天。

單日最多人陣亡 以色列國防軍表示，一批士兵周一下午4時在距離以色列南部地區邊境約600米的加薩地帶，摧毀建築物及哈馬斯設施以便建立安全緩衝區，當時有兩座兩層高建築物埋設炸藥準備爆破拆除。

一名哈馬斯武裝分子向保護該批以色列士兵的主戰坦克發射火箭彈，上述建築物同一時間發生爆炸並倒塌，疑似遭另一枚火箭彈攻擊，波及置身內部及附近的士兵。以色列國防軍搜救部隊花上數小時試圖拯救被埋的同袍，但最終多人陣亡。軍方仍然調查建築物爆炸的原因，未知是否與埋設的炸藥有關。

以色列總理內塔尼亞胡周二形容，「昨天我們經歷戰爭爆發以來，其中一天最艱難的日子」，聲言要以陣亡士兵的名義、為了以色列人的生命，「我們不會停止戰鬥，直至取得絕對勝利為止」。

以色列地面行動起初集中在加薩城在內北部地區，如今重點打擊南部地區，包括汗尤尼斯西部，上址是哈馬斯現時的主要據點。以色列國防軍周二宣稱，過去一天持續包圍及深入汗尤尼斯作戰，打死數十名恐怖分子。