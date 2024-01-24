美媒指以提停火兩個月 換釋放所有人質

【本報綜合報道】以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯持續間接談判停火，美媒周一報道，以色列提出停火兩個月，換取哈馬斯分批釋放餘下人質，但不包括終戰。以色列情報機關摩薩德局長巴尼亞提議哈馬斯高級領袖可離開加薩。

以色列戰時內閣10天前批准新的停火建議，透過卡塔爾與埃及交給哈馬斯，待對方回覆。根據提案，哈馬斯分兩階段釋放人質，首階段釋放女性、60歲以上男性、醫療狀況嚴重的人質；第二階段釋放女性士兵、60歲以下非軍人男性、男性士兵、交還人質遺體。以色列同時釋放部分在囚巴勒斯坦人。以色列在停火期間調整軍事部署，部分兵力撤出，允許巴勒斯坦人逐步返回加薩城及北部地區。惟以色列官員強調，不會同意終戰和釋放所有6,000名在囚巴勒斯坦人。

人質親屬闖國會促救人 另一方面，巴尼亞上月到波蘭華沙與美國中央情報局局長伯恩斯、卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德會面時，首次提出哈馬斯高級領袖可以離開加薩地帶的建議。穆罕默德本月在卡塔爾會見來訪的美國國務卿布林肯時提及此事，但表明構想行不通。

此外，一批以色列人質的親屬周一強行闖入耶路撒冷的國會委員會會議，要求議員採取進一步行動，讓他們的親人從哈馬斯獲釋。抗議者高舉寫着「當他們在那裏死去時，你們不能乾坐在這裏」的標語牌，一名婦女舉起3名被擄家庭成員的照片。