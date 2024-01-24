華副外長訪巴國談防務合作

中國外交部副部長孫衞東上周六起訪問巴基斯坦3天，周一與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾商討如何加強雙邊防務合作。孫衞東同日拜會巴基斯坦總統阿爾維，指中方願與巴方落實好兩國領導人達成的重要共識，深化政治互信，拓展務實合作，打造中巴經濟走廊「升級版」，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。（綜合報道）