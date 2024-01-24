美駐伊敍受傷駐軍增至83人

【本報綜合報道】伊拉克一批獲得伊朗支持的武裝分子，上周六發射多枚彈道導彈及火箭，攻擊境內美國使用的阿薩德空軍基地；美國國防部周一證實至少兩名士兵出現創傷性腦損傷。自去年10月以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯開戰以來，美國在伊拉克及敍利亞的受傷駐軍人數增至83人，反映美方的威懾沒有起到作用。

反映威懾不起作用 負責中東地區軍事行動的美國中央司令部上周六通報，絕大部分來襲空中威脅被基地防空系統攔截，餘下墜落在基地範圍，一部分美方人員事後接受創傷性腦損傷評估，另有至少一名伊拉克安全部隊人員受傷。今次是自去年10月以來，第151宗針對美國在中東地區駐軍的攻擊，其中58宗在伊拉克發生，餘下的事發地是敍利亞。

美國軍方近年關注創傷性腦損傷的影響，涉及火箭、無人機及其他曲射火力產生的大型爆炸，與類似子彈直接產生的傷勢不同。創傷性腦損傷的情況分為輕微、中等、嚴重，部分症狀可能受傷數小時甚至數天後出現。根據美國國防部2021年研究，在長達20年的阿富汗及伊拉克反恐戰爭中，超過42.6萬名士兵出現創傷性腦損傷。

美國傳媒報道，阿薩德空軍基地2020年1月遭受來自伊朗的彈道導彈攻擊，超過100名美方人員出現創傷性腦損傷，其中29人事後獲得頒發紫心勳章。根據這些士兵提供的證詞，他們在基地遭彈道導彈轟炸時躲在掩體數小時，結果出現耳鳴等情況。