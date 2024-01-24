歐盟外長同意紅海海軍任務

法國、德國、意大利應荷蘭要求，共同提出成立海軍任務保護紅海商船。意大利外交部長塔亞尼表示，新任務擴大現行法國牽頭的波斯灣霍爾木茲海峽海軍監視任務，任務期間可以在自衞情況下使用武力。歐盟外交部長對計劃開綠燈，預料在下次歐盟外交事務委員會會議作最終批准。歐盟最快下月19日成立紅海海軍任務，法國、德國、意大利各派一艘軍艦，西班牙表明不參加，但沒有全盤否決成立該任務。

法護衞艦調動護航

法國是其中一個現時在紅海、曼德海峽、亞丁灣海域部署軍艦的歐盟國家，護衞艦朗格多克號去年12月9日及11日在紅海實施防空作戰，合共擊落3架青年運動無人機，是繼美國後第二個國家與青年運動交火，第3個兼目前最後一個則是英國。根據法國軍方周日在社交網發布的貼文，另一護衞艦、專責防空作戰的阿爾薩斯號，經埃及蘇彝士運河由地中海東部海域進入紅海，預料接替專責反潛作戰的朗格多克號。