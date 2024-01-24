美方護航配合海空轟炸 打擊也門叛軍長期化

再與英聯合空襲 命名海神弓箭手行動 美國再度升級對也門叛軍青年運動的打擊力度，當地時間周一深夜聯同英國空襲也門5個地方合共8個目標，試圖進一步削弱叛軍襲擊紅海船艦的能力，包括首度攻擊地底設施。美方同時為對付青年運動的行動命名，被指為更有組織、正式甚至長期化實施鋪路，與上月啟動的護航行動構成「一矛一盾」的組合。

美國中央司令部表示，也門薩那時間周一晚上11時59分，美英兩軍部隊在澳洲、巴林、加拿大、荷蘭的支援下，打擊青年運動在也門的根據地，目標所在地都是叛軍襲擊商船及美國軍艦的位置。這些目標分別是導彈系統及發射器、防空系統、雷達、深埋地下武器儲存設施。美國軍方官員透露，從空中、水面、水下發動打擊，使用25枚至30枚精確制導彈藥，涉及美國戰斧陸攻巡航導彈、航空母艦艾森豪威爾號艦載F18戰機的彈藥；英國從塞浦路斯派遣4架歐洲颱風戰機，轟炸薩那兩個目標。

稱毀地下武器庫效果良好 美國軍方官員宣稱彈藥命中所有目標並產生良好效果，摧毀導彈、無人機、武器儲存區，評估認為打擊成功，實現令青年運動失去有關能力的預期效果。該官員拒絕說明打擊行動將持續多久，重申目標是恢復紅海的平靜，並強調與去年12月18日組建、負責護航商船的22國防禦聯盟「繁榮守護者行動」沒有關係。一名美國高級官員估計，現時青年運動被損害或摧毀的攻擊能力比例，由20%至30%升至30%至40%。

本月12日，美英兩國首度聯手空襲青年運動，涉及28個地點、超過60個目標，兩軍使用超過150枚彈藥，包括超過80枚戰斧陸攻巡航導彈，規模是歷來至今最大；美方於翌日「追加」空襲青年運動。

值得留意的是，美國本月16日至20日期間改變對策，每天都先發制人對付青年運動，當發現反艦導彈裝在發射架後立即予以摧毀；今次是美國第8次空襲青年運動，薩那、塔伊茲、哈杰、貝達、荷台達傳出爆炸聲。

多國聯合聲明護紅海穩定 美國、英國、澳洲、巴林、加拿大、荷蘭的政府周一發表聯合聲明，表示當天的空襲特別對付青年運動一個地下儲存設施，以及與其導彈及空中監視能力相關的地點。聲明強調軍事行動的目標是恢復紅海的穩定，但同時重申對青年運動領導層的警告，上述國家面對持續的威脅時，在捍衞全球其中一條最關鍵航道上絕不會猶豫。

外界關注美國打擊青年運動的軍事行動會否長期化，美國官員周一透露，美方把有關行動命名「海神弓箭手行動」（Operation Poseidon Archer），本月12日第一波空襲為行動揭開序幕，它與加強紅海航行安全的「繁榮守護者行動」完全不同。本報綜合報道

英國從塞浦路斯派遣歐洲颱風戰機前往也門執行空襲任務。 美國對青年運動採取軍事行動 美英1月22日空襲也門叛軍位置