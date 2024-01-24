歪風攀比紅包大細 安徽阜陽市訂村規

冀樹立正確觀念 發放合理壓歲錢 農曆新年將至，安徽省阜陽市近日有網民反映派紅包攀比風氣嚴重，對農村老人增加許多經濟壓力和煩惱。阜陽市文明辦回覆指，將引導農村群眾樹立正確觀念，引導基層將壓歲錢的合理發放納入村規民約。

60歲的張先生是一名保安，他每月薪金為2,300元（人民幣‧下同，約2,557港元）。他指小時候壓歲錢只有幾毛錢，現在派紅包的支出等於一個月薪金。他認為派得少會丟臉，好像看不起人家。阜陽市民眾指出，最近幾年因互相攀比心理，利是錢從以前的10至20元（約11至22港元），上漲至200至600元（約222至668港元），令不少人感到壓力倍增。

支出動輒數千 添經濟壓力 有市民指父母在農村生活，年關將至他們和不少老人一樣因壓歲錢而感到壓力。年過七旬的父親每逢過年便要派出10至20封利是，且每封至少100元（約111港元），對沒有收入的老人是很大壓力。阜陽市文明辦表示，壓歲錢承載長輩對晚輩的祝福與期許，但若過高則增加農村家庭經濟負擔，更會引發攀比浪費現象，故未來將加強與民政、婦聯等機構協作，加大宣傳教育力度，倡導農村民眾建立勤儉持家的價值觀，並借鑑推廣外地有效做法，提倡理性節約，堅決反對攀比和浪費。

中國農業大學人文與發展學院教授、博士生導師何慧麗指出，農村畸形的攀比現象造成壓歲錢和長者的收入不均衡，更會直接影響兒童的價值觀，急需治理。壓歲錢寓意是好的，表示對小孩的祝福。有錢的長輩愛孩子，所以就愈給愈多，但違背了壓歲錢的寓意，需要引起社會的重視。有的家長給得多，有時給的嫌不夠了還會引發矛盾。本報綜合報道