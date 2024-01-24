網民翻禁區圍欄拍照 解放軍警告嚴懲

【本報綜合報道】內地有博主近日分享在湖北省武漢市江夏區槐山磯石駁岸的拍照攻略，並配上一張自己翻越鐵絲網圍欄的照片，但照片中的鐵絲網欄杆上掛着明顯寫上「軍事重地，禁止進入」的警告牌。解放軍新聞傳播中心官方微博周日指出，任何擾亂軍事禁區、軍事管理區管理秩序和危害軍事設施安全的行為，都將受到法律嚴懲。

有關發文事後刪除 上述博主在發文中提供相當詳細的禁區打卡攻略，聲稱「到江邊後往左走鑽進去就到啦」。儘管有關發文事後已經刪除，但內地傳媒發現在多個社交平台，槐山磯石駁岸都被標註為江夏區的風景名勝，打卡路線攻略不少，而且此處確為歷史遺址。

解放軍新聞傳播中心鈞正平工作室在微博發表嚴正聲明，「軍事重地，禁止進入」並非兒戲，軍事重地涉及國家機密。國家安全部已經多次提醒，把國家軍事訊息擴散至互聯網，被網絡上別有用心的人利用，將對國家軍事安全造成嚴重危害。

根據《中華人民共和國軍事設施保護法》，內地組織和公民都有保護軍事設施的義務。貼文同時提醒網民切勿盲目跟風，尊重軍事禁區規定，嚴格遵守法律法規要求。