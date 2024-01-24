京搗諜案 國企人員墮桃色陷阱遭策反

【本報綜合報道】國家安全部昨日公布一宗間諜案例，一名國企關鍵崗位人員赴國外考察期間，被間諜組織拉攏策反，經國家安全機關偵查終被逮捕，將面臨法律審判。該部門提醒，如遇有疑似間諜拉攏策反等情況要在脫身後立即報告，不可以隱瞞不報，否則會更被動甚至難以擺脫。

某國企關鍵崗位人員李四（化名）隨單位公務考察團赴某國考察期間，獲接待導遊盛情邀請前往特色酒吧小酌，並到當地色情娛樂場所體驗特色「夜生活」。惟他在「溫柔鄉」中，突遭多名穿制服的外國人奪門而入，拿相機拍攝並威嚇他。對方其後亮明其某國間諜組織人員身份，並以把李四的艷照發給其單位領導和同事為要挾，逼迫他加入間諜組織並提供情報，他最終同意。

被艷照要挾 洩機密資料 李四被間諜組織要求提供考察團內部情況後，盡力滿足對方的情報需求，告知其違規帶出境的辦公用手提電腦可以翻看資料，卻被迫交出電腦，令近10年的涉密資料全部落入該間諜組織手中。李四回國後，對方繼續以艷照和電腦涉密資料等為把柄，不斷聯絡和要挾他，要求繼續提供所在單位的涉密資料，淪為任境外間諜情報機關隨意擺布的傀儡。國家安全部形容，這是一場早有預謀的「圍獵」行動，類似套路值得高度警惕。