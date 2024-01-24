北京發布反恐白皮書 詳列5重點

【本報綜合報道】國務院新聞辦公室昨日發布《中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐》白皮書，除了前言、結束語外，白皮書分為5個部分，包括反恐怖主義法律制度體系日臻完善，恐怖活動認定清晰、處罰規範，在反恐怖主義工作中規範權力運行，在反恐怖主義工作中依法保障人權，有力維護人民安全和國家安全。

完善法令 對與港涉恐犯罪作規定 白皮書提及明確恐怖活動違法、犯罪行為認定標準，規範恐怖活動犯罪行為處罰自由裁量權；加強外部監督，拓寬監督渠道；保障知情權、參與權，保障使用本民族語言文字進行訴訟的權利；不斷增強反恐防恐能力，消除恐怖主義的思想基礎等內容。白皮書稱，中國在嚴厲懲處恐怖活動違法犯罪的同時，更重視以非刑罰方式教育挽救大多數受極端主義思想蠱惑、但行為尚未產生嚴重危害後果的人。

中國亦透過有力打擊境內恐怖活動，加強口岸邊境管控，阻止恐怖分子跨國流動，遏止恐怖主義傳播蔓延。完善其他相關法令方面，白皮書提到2020年通過的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》對與香港有關的恐怖活動犯罪及其處罰作出規定。

白皮書指出，恐怖主義是人類社會公敵，嚴重威脅國際和平與安全，中國作為恐怖主義受害國，長期面臨其現實威脅，高度重視反恐怖主義法治建設。白皮書強調，中國逐步探索出符合本國實際的反恐怖主義法治道路，有力維護了國家安全、公共安全和人民生命財產安全，為全球和地區安全穩定作出貢獻。

白皮書提到，實踐證明各國的探索和實踐只要能體現人類社會價值取向，遵循聯合國反恐怖主義原則準則，符合本國國情和法律制度，就都是國際反恐怖主義法治化事業的組成部分。中國願與世界各國積極參與全球反恐怖主義治理，廣泛開展互學共鑑和交流合作。