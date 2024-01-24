台駐美機構抗威權言論 華使館斥顛倒黑白

【本報綜合報道】駐美國台北經濟文化代表處近日在美國傳媒撰文談論民主對抗威權，強調維持台灣海峽現狀，稱將繼續強化台美安全和經濟合作。中國大陸駐美國使館發言人周一回應，批評有關言論純屬顛倒黑白、混淆視聽；又斥「台獨」勢力打着民主的幌子煽動兩岸對立對抗，為謀獨挑釁尋找藉口，掩飾其分裂國家的險惡用心，注定以失敗告終。

中國大陸駐美國使館發言人表示，「台獨」是一條走不通的絕路，只會把台灣民眾帶進災難的深淵。

陸發言人指兩岸必然統一 使館發言人指出，一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，這才是台灣的真正現狀，本月13日舉行的台灣地區選舉結果，是改變不了兩岸關係基本格局和發展方向，阻擋不了中國終將統一、也必然統一的大勢。

發言人批評，「台獨」分裂分子及其勾連的外部勢力是導致近年兩岸關係緊張、破壞台灣海峽和平穩定的根源，民進黨黨綱第一條就是「建立主權獨立自主的台灣共和國」。發言人強調，誰想搞「台獨」就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律嚴懲；誰要違反一個中國原則，就是干涉中國內政、侵犯中國主權，必將遭中國人民乃至國際社會反對。