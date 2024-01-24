台海陷緊張狀態 美再派航母駐印太

賴清德勝選 北京強烈反彈 台灣本月13日舉行大選，民進黨主席賴清德當選成為下任總統，引起中國大陸強烈反彈，海峽兩岸局勢再度緊張。美國隨即加強區內的軍事部署，第二艘航空母艦近日已經抵達西太平洋戒備，隨時支援在台灣東部外海的姊妹艦。

美國海軍研究所新聞網站周一報道，美國國防官員證實航空母艦羅斯福號上周末進入第7艦隊行動區（AOR）；該艦隊行動區東起國際換日線、西抵印度與巴基斯坦邊界，重點海域是台灣以東的西太平洋菲律賓海。羅斯福號本月11日在無官方宣布的情況下，駛離加州聖迭戈北島海軍航空站；美國國防部發布的照片顯示，它上周六在管轄東太平洋及北太平洋的第3艦隊行動區，該艦隊與第7艦隊組成太平洋艦隊。

卡爾文森號位處台東外海 報道指出，以羅斯福號為首的航空母艦打擊群，隨行水面艦艇還有神盾巡洋艦伊利湖號，以及神盾驅逐艦海爾賽號、麥凱恩號、丹尼爾‧井上號。由於美國軍方下令所有型號的魚鷹運輸機停飛，所以羅斯福號今次部署行動暫時無法使用CMV22B魚鷹運輸機，需要改用美國本土東岸部隊的上一代艦載運輸機C2A灰狗（Greyhound）。

根據美國海軍研究所新聞網站同日發布的美國海軍及海岸防衞隊艦艇動態圖，可見航空母艦卡爾文森號與兩棲攻擊艦美利堅號在台灣東部外海，當中以前者的位置更接近台灣。值得留意的是，卡爾文森號去年10月展開西太平洋部署行動，美國航空母艦每次海外部署為期至少半年以上，意味它很大機會聯合羅斯福號在區內巡航。

日本艦隻與美航母沖繩演訓 日本海上自衞隊周二通報，直升機驅逐艦日向號與神盾驅逐艦金剛號上周三至上周五在東海到沖繩南方一帶海域，與卡爾文森號航空母艦打擊群實施聯合演習；美方派出卡爾文森號、神盾巡洋艦普林斯頓號、神盾驅逐艦基德號與斯特雷號。與此同時，美利堅號上周三在東海實施艦載機飛行作業，出動海軍陸戰隊F35B隱形戰機。

另一方面，中國大陸解放軍一架運12運輸機前年農曆新年期間，利用關閉電碼、雜波掩護等手段，飛過台灣連江縣東引防區；雖然民眾拍攝到該機，但台軍未偵獲。台灣監察院上周五通過監察委員調查報告，糾正國防部及空軍司令部；台灣國防部周一表示，尊重監察院的糾正及虛心檢討。台灣國防部昨日公布，周一上午至昨日上午發現解放軍7架次飛機及3艘次艦艇在台灣周邊海空域，並發現一個空飄氣球。本報綜合報道