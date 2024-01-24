山西婦舉報官員 即遭警方通緝

【本報綜合報道】山西省文水縣一名女子公開舉報該縣國稅局原局長高慶後，隨即因撬鎖造成損失1,805元（人民幣‧下同，約1,963港元）被網上通緝，對方幾乎每天去公安局要求警方嚴懲她並進入法律程序，更稱將對辦案人員不立案進行反映。

雙方涉數千萬元投資糾紛 內地傳媒周一報道，女事主李彩霞與高慶及其女兒高聰敏存在多項財務糾紛，包括她上年經高慶介紹及高聰敏指示下，以抵押房產及借款等向張騰打款逾2,000萬元（約2,175萬港元）投資生意，詎料其後張騰因詐騙被捕，導致她損失1,300萬元（1,414萬港元）。高聰敏自此失聯並拒絕還款，李彩霞便借自己曾經為高慶管理財務的銀行流水紀錄，向警方及紀委舉報兩人違法走帳，涉款逾3,000萬元（約3,263萬港元）。

由於雙方亦合夥經營一間幼稚園，高慶被舉報後欲收回幼稚園並鬧事。事後雙方相互報警，李彩霞指摘高慶把其經營幼稚園上鎖，高慶指摘她破壞自己的鎖。李彩霞舉報高慶父女事件被媒體曝光當天，隨即被警方網上通緝。