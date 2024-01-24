台入冬最冷一天 彰化57人送院2命危

【本報綜合報道】受寒潮影響，台灣中央氣象署昨日對21縣市發布低溫特報，其中14縣市呈現橙色燈號，有6℃以下氣溫發生的機率。彰化縣24小時內57人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中兩名男女情況嚴重命危，送院前無生命迹象。雲林縣氣溫低至7℃，3名老人送院前心肺功能停止，搶救後恢復呼吸、心跳。

台灣氣象專家彭啟明提醒，昨日為今年入冬最冷的一天。彰化縣消防局統計，至當天上午8時前24小時內，全縣有多人出現心臟不適症狀而送院搶救；一名93歲老婦及一名76歲老翁心跳驟停，到院前無呼吸心跳，都屬於年齡偏高。消防表示，無法判別是否因入冬後溫差過大造成，但氣溫驟降增加慢性疾患發作或有惡化的風險。

宜蘭雪景美 園區大排車龍 宜蘭縣太平山昨日氣溫下降至零下3℃，凌晨3時開始下雪，地面積雪像是鋪上白氈，大批遊客蜂擁而上，園區售票口等候入園的車輛大排長龍。台北陽明山及烏來山區湧現追雪車潮，北投區巴拉卡山公路發生交通事故，一輛私家車衝落山坡，司機和乘客3人獲救，無人受傷。桃園市復興區當日迎來今年第一場雪，市政府宣布3個里停課，另有一人在路上行走期間，突然倒地身亡。