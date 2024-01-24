內地持續寒冷 浙江路結冰40車追撞

【本報綜合報道】寒潮持續肆虐內地，中央氣象台昨日繼續發布低溫藍色預警和強風藍色預警，南方大部分地區迎來入冬以來最冷一天，廣西和廣東北部一帶跌至0°C。南方多地過去一天出現大範圍雨雪，包括福建和廣東，浙江路面結冰，更導致數十輛車連環追撞。

南方地區大範圍降雪 貴州、湖南、江西、浙江等局部地區錄得積雪深度逾20厘米，湖南新化縣積雪深達29厘米創當地紀錄；浙江因雨雪天氣導致道路濕滑結冰，周一晚上發生多宗車禍，其中台州市椒江內環快速路安然立交橋路段發生多車追尾事故，合共造成40多輛車受損；路澤太高架路橋段事故造成20多輛轎車受損。台州交警部門指，相關事故未接到人命傷亡報告，經現場緊急處置，現場人員安全疏散，事故車輛正拖離現場。

據預測，貴州、湖南、江西、浙江、福建、廣東、廣西等地昨日至明日最低氣溫或平均氣溫較歷史同期偏低5℃以上，其中貴州中東部、湖南西北部、江西中南部、浙江南部、廣東西北部等地的部分地區偏低7℃以上，最低氣溫0℃線將位於廣西北部、廣東北部一帶。

中央氣象台首席預報員馬學款表示，這次寒潮影響範圍較廣，持續時間也較長，料持續4天至5天到周五前後。寒潮特點之一為南方地區出現大範圍強降雪，降雪量具有一定極端性，但其致災性和影響預料遠不如2008年的雨雪冰凍天氣。