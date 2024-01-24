雲南塌山泥增至31死 呼叫示警村民被埋

救援工作持續至昨日下午近3時，已經疏散223戶合共918人，其中兩人受傷在縣醫院接受治療，大部分受影響村民投靠親友。目前通往災區交通通暢，電力及通訊正常，失蹤民眾搜救、地災監測、善後處置等工作仍然進行。昭通市自然資源及規劃局黨組書記、局長吳君堯表示，經專家小組初步研判，今次山泥傾瀉是坡頂陡崖區發生崩塌，崩塌區與居民區高差約150米，崩塌面積橫寬約100米，高約60米，平均厚度約6米，崩塌體方量約5萬立方米。

救出失蹤者 惜無生命迹象

事發周一清晨6時，山石滾落時，村民在睡夢中；當時山石的聲音很大，一名村民被驚醒趕緊出門查看，看見村後的山體往下滾落石頭，於是一邊奔跑、一邊大聲呼喊，讓村民起身避險，「滑坡了，大家快起床」，該村民其後失聯。有村民驚醒後仍然被掩埋。另有村民表示，事發前一天當地有20多人集體搭車趕往外地，參加某親戚家的婚宴，從而逃過一劫，亦有大多數還未回家過年的外出打工者也幸免於難。