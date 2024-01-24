新疆烏什7.1級地震 3死5傷

凌晨發生毀逾百屋 鄰縣同日再4.6級地震 新疆自治區阿克蘇地區烏什縣昨日凌晨2時09分發生黎克特制7.1級地震，造成至少3人死亡、5人受傷、逾百間房屋倒塌或損毀，克孜勒蘇州阿合奇縣同日下午5時許發生4.6級地震，震源深度10公里。這是兩年多以來內地錄得的最大震級，餘震活動非常活躍，後續不排除發生強烈餘震。

中國地震台網表示，震央距克孜勒蘇州阿合奇縣41公里，震源深度22公里，震央20公里範圍內人口極稀少，但周邊震感非常強烈，阿克蘇、阿圖什、喀什、伊犁，庫爾勒，克拉瑪依等地震感強烈，烏魯木齊亦有震感報告。阿合奇縣啟動應急預案，組建7支消防、醫療、交通等應急救援力量，出動236輛車及1,055人。全縣47間房屋倒塌、78間受損、6座羊圈倒塌。全縣一度停電，影響逾3萬用戶，目前縣城及各鄉（鎮）恢復供電、供水、供暖。

震央人口稀 居民嚴寒逃命 這場突如其來的地震打破深夜的寂靜，當晚氣溫降至0℃以下。在阿克蘇地區，居民姜先生憶述半夜時突然感到床在搖晃，起初以為是錯覺，但很快意識到是地震。他當時不顧身上只穿着內褲，一邊用被包裹身體，一邊從酒店的5樓跑到大街上，連升降機都不敢使用。他表示，當時室外氣溫只有-8℃、-9℃，冷是很冷，但「人活着就是平安」。確認情況安全後，他在街上等約半小時，才返回酒店取回衣物。

鐵路部門急叫停旅客列車 住在阿克蘇區的劉女士表示，當時睡房關燈，突然感到大廈搖起來，起初以為只搖數秒，誰知愈搖愈兇，搖10秒至20秒也沒有停。她之後走出大廳準備開燈，才發現家裏的裝飾燈、花盆都劇烈搖晃，於是立即叫醒家人逃生。最後只花兩分鐘從15樓跑到街上，當時街上聚集很多人。劉女士稱當時雙腿發軟，眼淚也忍不住流出來。

新疆鐵路部門封鎖受地震影響的線路，緊急叫停正在該區段運行的旅客列車，至少27趟列車受影響。國務院抗震救災指揮部辦公室、緊急管理部啟動地震三級應急響應，派出工作小組趕赴震區指導抗震救災，新疆消防救援總隊抵達現場。震央鄰近吉爾吉斯斯坦，當地民眾走到街上躲避；巴基斯坦、哈薩克斯坦甚至印度有震感。

本次地震為逆衝型破裂，初步判定為主餘型序列。中國地震台網中心高級工程師韓顏顏表示，這次地震位於天山地震帶，該地震帶位於中亞地區，南部為帕米爾高原和塔里木盆地，北部為哈薩克地台和准噶爾盆地。由於受印度板塊對歐亞板塊強烈碰撞和持續擠壓的遠程效應影響，該區屬於中國構造運動較強的地區之一，平均7年左右發生一次7級以上地震，最近一次是去年2月23日塔吉克斯坦的7.2級地震。本報綜合報道