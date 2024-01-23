1‧13同月同日出生 老夫婦么女樂確幸

美國德州一對結婚逾60年的老夫老妻同於1934年1月13日出生，並在1963年1月13日誕下第二名女兒。夫婦兩人上周迎來90歲生日，小女兒則迎來61歲生日，3人同日一起慶祝這個特殊的日子。談及父親對此反應時，小女兒笑稱，父親十分喜歡這種巧合，因為他不用擔心遺忘母親的生日。

美媒前日報道，馬斯特斯（William Masters）和妻子艾琳（Irene Masters）早年通過朋友相識，不久後便墮入愛河，於1959年喜結連理。在某次約會過程中，馬斯特斯問起艾琳生日日期，發現對方與自己生日一模一樣。艾琳起初相當驚訝，但在看過馬斯特斯的駕駛執照後，才發現這是真的。艾琳婚後找出二人的出生證明，發現馬斯特斯是早上7時45分出生，自己則在中午12時45分出生，僅相差5個小時。

一起慶祝生日 特殊緣分 兩人1960年11月30日誕下第一個女兒，3年後迎來小女兒夏洛特（Charlotte）。夏洛特曾是一名教師，她稱小時候並沒有意識到與父母同一天生日是多麼不尋常，但隨年齡增長，才發現自己有機會與父母一起慶祝生日實屬非常幸運。她又指，雖然姐姐的生日不同，但總是比任何人都為自己與父母在同日過生日感到高興，有時還會向他們贈送四葉草等吉祥物。

鶼鰈每周健身 保持健康 雖然年事已高，但馬斯特斯和艾琳如今依然積極參與教會活動，每周還會去健身室3次，保持健康的生活態度。艾琳表示，她與丈夫都對自己到了這個年紀感到驚訝，但他們仍然在一起，兩人都很喜歡和小女兒一起慶祝生日。本報綜合報道