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車載16華客 馬國失事1重傷
馬來西亞一輛載16名中國遊客的汽車昨日中午在吉隆坡著名旅遊景點雲頂上山路段突然失控，衝入對面行車線，造成1名中國人重傷送院救治，司機及其他傷者送院檢查，未知確實受傷人數。（綜合報道）
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