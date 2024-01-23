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日本高濱核電廠 現蒸氣洩漏
日本關西電力公司昨日表示，福井縣高濱核電廠1號機組有渦輪廠房的二迴路管道出現現蒸氣洩漏。公司已在周一早上9時左右降低相關設備的輸出功率，目前無發現對周邊環境的輻射影響，電力供需也不受影響。（綜合報道）
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