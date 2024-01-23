-30℃扔貓落車致死 俄女列車員惹眾怒

逾30萬人聯署促解僱 鐵路公司道歉 俄羅斯國營鐵路公司一名列車票務員早前在工作期間，把車廂內一隻與主人失散的寵物貓遺棄在雪地，導致牠在室外零下30℃環境中死於寒冷及野獸襲擊。事件引起全國民眾公憤，目前已逾30萬人簽署請願書，要求解僱涉事票務員，並完善寵物列車運輸規則。

事發在本月11日，俄羅斯鐵路一列列車從葉卡捷琳堡向西駛往聖彼得堡，期間橘白色雄性寵物貓特維斯（Twix）逃出籠子，並離開所在車廂，有乘客曾目睹特維斯在列車閒逛。當列車停靠在莫斯科東部基洛夫時，一名女票務員看到特維斯後以為牠是流浪貓，於是把牠放在鋪滿積雪的戶外。

有被野獸撕咬痕迹 數百人事後在鐵路附近尋找特維斯的下落，最終上周六在離鐵路逾800米地方找到牠的遺體，身上有多個疑為動物撕咬痕迹。有民眾聯署促請展開刑事調查，另有民眾要求解僱女票務員。特維斯其中一名飼主表示，會就事件發起訴訟。俄羅斯鐵路事後就事件致歉，指已修改長途列車運送寵物規定，禁止票務員趕動物下車，需交予火車站職員後聯繫動物福利組織。

俄羅斯鐵路又指，職員以極大的愛及關注對待動物，並在旅途中以各種可能方式照顧牠們。職員已參與尋找特維斯，而旗下子公司正尋求與俄羅斯各地協助流浪動物的組織，建立長期聯繫。本報綜合報道