鹿兒島演練受襲 自衞隊飛機參與

【本報綜合報道】日本中央政府、鹿兒島縣、熊本縣周日設想遭到其他國家武力攻擊，演練把鹿兒島縣屋久島居民疏散至九州本土，自衞隊飛機參演。

約50機構參加 訓練模擬中央政府以可能會遭到關係惡化的國家攻擊，認定發生「武力攻擊預測事態」，根據《國民保護法》把島民疏散至熊本縣和鹿兒島市，內閣官房和相關政府部門等約50個機構參加，期間演練把病人從醫院轉移上自衞隊直升機撤離等環節。包括口永良部島在內的200多名居民原定參加訓練，但地方政府忙於應對去年11月發生的駐日美軍魚鷹運輸機墜機事故，大幅減少參加人數。

此外，沖繩縣知事玉城丹尼日前表示，中國公務船在釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊海域常態化巡航，侵害日本領土和領海的行為頻繁發生，令沖繩民眾不安及影響中日關係。中國駐福岡總領事館回應指，釣魚島及其附屬島嶼是中國的固有領土，中國海警船在釣魚島海域開展巡航執法，是中方依法行使主權的正當舉措；中方敦促日本有關方面在釣魚島問題上保持克制，恪守中日四點原則共識精神，共同維護東海的和平。