BBC屢被指偏頗 英將擴大監管範圍

方慧珊

【本報綜合報道】英國廣播公司（BBC）報道屢被指偏頗，近月有關加薩戰事的立場和不定性哈馬斯為恐怖組織等事件，更引起軒然大波。英國文化、媒體及體育大臣方慧珊（Lucy Frazer）昨日指，政府將擴大通訊辦公室（Ofcom）對BBC的監管範圍，而BBC董事會有法律責任監督處理投訴程序。

5年收170萬宗投訴 2023年數據顯示，BBC在過去5年收到170萬宗投訴，其中逾60萬宗與報道偏頗有關，但BBC只認定25宗涉及偏頗的投訴成立。方慧珊表示，BBC持續面對的主要挑戰是公正性問題，公正問題需要思考，也需要問責，它觸及BBC職權範圍核心，公眾期望BBC把這個價值觀融入所做的工作。英國政府於2017年起審查BBC章程，方慧珊指中期審查清楚地表明只有通過問責制和透明度，BBC才能提高公正性。

Ofcom一直負責監督BBC在電視、廣播和iPlayer等服務，政府計劃擴大Ofcom監管範圍到影片分享網站YouTube或社交網「X」等第三方平台上發布的BBC內容，Ofcom有權對任何違規行為發出警告、要求改正並對BBC處以罰款。同時，針對BBC的投訴需由董事會監督處理，直接負責確保解決問題的程序公平進行。若投訴人不滿意解決方式，可把問題上報投訴部門。若仍不滿意答覆，投訴方可以聯絡Ofcom。

BBC發言人指，在討論中期審查期間，BBC提出和實施多項改革，包括加強公司處理投訴程序，很欣慰政府採納了BBC的建議。