退出共和黨初選 德桑蒂斯轉撐特朗普

德桑蒂斯

前總統添勝算 黑莉成唯一對手 美國共和黨總統新罕布什爾州提名初選前夕，佛羅里達州州長德桑蒂斯周日宣布退選，並支持前總統特朗普再度爭取入主白宮。特朗普其後表示，得到德桑蒂斯支持感到非常榮幸，期待與他一起擊敗總統拜登。德桑蒂斯上周在艾奧瓦州初選中僅列第二，以極大差距落後特朗普。

45歲的德桑蒂斯發表錄影聲明，承認沒有明確的勝利之路，他不能要求支持者自願投入時間和捐贈資源，因此決定退選。德桑蒂斯表態支持特朗普，因為很明顯大多數共和黨初選選民希望再給予特朗普一次機會，雖然兩人在新冠疫情處理上存在分歧，但特朗普較總統拜登優勝。

德桑蒂斯退出後，前美國駐聯合國大使黑莉成為特朗普的唯一主要對手。特朗普回應指，非常榮幸得到德桑蒂斯的認可，形容他是一個非常有能力的人；期待與德桑蒂斯一起努力擊敗拜登，並批評拜登是美國史上最糟糕、腐敗的總統。外界曾視德桑蒂斯為特朗普最大威脅，但艾奧瓦州初選結果打擊了德桑蒂斯的競選熱情，他和團隊其後考慮退選。

德桑蒂斯或為下屆作準備 特朗普早前在艾奧瓦州取得壓倒勝利，得票率達到51%，大幅拋離第二位的德桑蒂斯30個百分點。德桑蒂斯宣布退選前親自致電捐款者，告訴對方沒有理由再浪費他們的時間和金錢。德桑蒂斯現年45歲，他的第二個佛州州長任期尚有3年，估計年紀尚輕的德桑蒂斯密謀為2028年大選作準備。

料免超級星期二耗時較量 《紐約時報》分析指出，特朗普及其盟友正在加倍努力，塑造特朗普取得黨內提名為勢必發生之事，盡快結束黨內競爭，以避免在「超級星期二」前為爭奪候選人提名，展開花費巨大的耗時較量。超級星期二將於3月5日舉行，美國16州及地區的民主及共和兩黨黨團選出提名人。

《華盛頓郵報》民調顯示，新罕布什爾州52%共和黨初選選民支持特朗普，34%支持黑莉，8%支持德桑蒂斯；估計德桑蒂斯退選可讓特朗普的支持率提高4個百分點，黑莉則增加兩個百分點至36%。黑莉在新罕布什爾州拉票期間，表明共和黨初選變成她和特朗普之爭，她才是在大選中擊敗拜登的最佳人選。本報綜合報道

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