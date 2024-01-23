不結盟運動峰會 譴責以色列

【本報綜合報道】不結盟運動第19次峰會周日在烏干達首都坎帕拉閉幕。峰會通過宣言，呼籲堅持多邊主義、加強不結盟運動在國際事務中的影響力，努力構建一個和平、公正和繁榮的世界。宣言又強調要全面尊重國際法和國際共識原則，強烈譴責以色列對加薩的軍事行動。

中方：堅持自主 反對強權 中國國務院副總理劉國中出席峰會並發表致詞。他表示，不結盟運動在亞非拉民族解放運動的高潮中誕生，有力推動和促進了世界和平與人類進步事業；不結盟運動要繼續堅持獨立自主、反對強權的獨特風骨，發揚求同存異、和平共處的精神內核，勇擔團結自強、共謀發展的共同使命，倡導平等相待、公平正義的價值追求。

劉國中強調，中國永遠是發展中國家一員，願同廣大不結盟運動國家一道，以構建人類命運共同體為指引，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，高質量共建一帶一路，踐行全人類共同價值，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

來自100多個國家的國家元首、政府首腦或高級別代表以及國際組織負責人出席峰會。不結盟運動主席國烏干達總統穆塞韋尼、南非和斯里蘭卡等國元首、聯合國大會主席、聯合國秘書長古特雷斯等致詞，就當前國際形勢和加強不結盟運動作用發表意見。