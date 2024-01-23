美夥兩國 擬推動以哈3階段停戰

【本報綜合報道】美國傳媒周日披露，美國、埃及和卡塔爾正推動以色列和哈馬斯達成分階段外交進程，首先哈馬斯釋放以色列人質，然後以軍撤出加薩地帶，最終達致加薩戰事終結。

埃及官員透露，調解方提出一項為期90日的三階段計劃，首階段以軍和哈馬斯停火一段未指定的日數，哈馬斯釋放所有以色列平民人質，以色列則釋放數百名在囚巴勒斯坦人，同時以軍撤出加薩，允許加薩人員自由流動，停止無人機偵察，並讓進入加薩的人道物資數量翻倍。第二階段，哈馬斯釋放以色列女性士兵，交還身亡人質遺體，釋放更多在囚巴人。第三階段是哈馬斯釋放以色列男性士兵或被視為士兵的男子，同時以軍可重新部署部分兵力到加薩邊境。

巴人建國問題 以總理續強硬 其他方案包括建立一個用於重建加薩的國際基金，並為哈馬斯政治領袖提供安全保障，鋪路為永久停火、以色列與沙特阿拉伯等阿拉伯國家關係正常化、巴勒斯坦建國等談判。美媒指，以色列談判人員上周二在埃及開羅提出一項針對拯救人質的反建議，但不包括終戰的途徑。以方持續推動為期兩周的停火協議，雙方僅交換人質和囚犯。哈馬斯則向埃及和卡塔爾表明，不滿足於去年的短期人道停火協議。

以色列總理內塔尼亞胡周日拒絕哈馬斯提出的結束戰爭和釋放人質條件。他同樣在巴勒斯坦建國問題上採取更強硬立場，揚言不會在以色列對約旦河以西的所有領土全面安全控制方面妥協。