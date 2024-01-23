向以色列進攻 哈馬斯邊辯護 邊稱錯誤行動

巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）去年10月7日突襲以色列，觸發持續逾3個半月的加薩戰事。哈馬斯周日首次為突襲以色列發表報告，承認當中發生錯誤，但指襲擊是必要一步，呼籲以色列結束侵略加薩。根據加薩衞生部數據，超過2.5萬人在衝突中死亡。

指襲擊旨在反以方佔領 哈馬斯發表題為《我們的願景：為何發動阿克薩洪水行動》的文件，文件長16頁，以英語和阿拉伯語撰寫。哈馬斯指出，襲擊行動是為了反對以色列佔領巴勒斯坦領土，以及對抗以色列對巴勒斯坦人民陰謀的必須一步和正常反應，同時確保巴勒斯坦囚犯獲釋。哈馬斯承認，由於以色列安全和軍事系統迅速崩潰，以及加薩邊境地區的混亂，令行動發生一些錯誤。

拒國際社會定加薩未來 哈馬斯駁斥以色列的指控，否認以平民為目標，並且指出「如果有任何針對平民的情況，那是在與佔領勢力對抗過程中意外發生」。哈馬斯把責任歸咎於以色列軍隊和警察的混亂狀態，導致不少以色列人遇害。

哈馬斯在文件中回顧衝突的歷史根源，稱「巴勒斯坦人民反對佔領和殖民主義者的鬥爭不是始於10月7日，而是105年前已開始，期間經歷了英國殖民主義和75年猶太復國主義者的佔領」。哈馬斯促請讓以色列對巴勒斯坦人的苦難，負上法律責任，呼籲全世界向以色列施壓結束佔領狀態。

哈馬斯拒絕國際社會和以色列試圖決定加薩戰後計劃，強調巴勒斯坦人有權決定自己的未來及安排內部事務，世界上沒有任何一方可代表他們作出決定。

以色列總理內塔尼亞胡表示，如果為了令人質獲釋而答應哈馬斯結束戰爭、從加薩撤軍、釋放巴勒斯坦囚犯及保證哈馬斯繼續掌權，意味以軍士兵白白犧牲，同時無法保障以色列安全。

以軍被指僅殲20%哈馬斯 美國《華爾街日報》周日引述情報指，美國估計以軍目前只完成殲滅20%至30%哈馬斯分子，與摧毀哈馬斯的目標相距甚遠。知情美國官員透露，華府推斷哈馬斯在戰前有2.5萬至3萬名武裝分子，另有數千名警員及其他部隊人員。以軍估計約9,000名哈馬斯成員在開戰後死亡，另有1,000人在突襲以色列時被殺，死亡人數約為哈馬斯整體戰力的30%。

哈馬斯受傷人數方面，美方估算介乎10,500人至11,700人，其中大部分已返回戰場，以色列則推斷有16,000人受傷，其中一半人無法重返戰場。美國相信哈馬斯仍有足夠彈藥繼續攻擊以色列及以軍數月，哈馬斯亦嘗試在加薩北部加薩城部分區域重整警務活動。本報綜合報道