屏東醉漢 打砸立委辦事處

【本報綜合報道】台灣民進黨籍屏東一選區立委當選人鍾佳濱，剛成功爭取連任「3連霸」，其服務處周日被人打砸，現場一片狼藉。閉路電視畫面顯示，一名身穿紅衣的男子在玻璃門前打砸，大門玻璃碎裂、花盆傾倒，事後更囂張地向閉路電視鏡頭比出V字手勢。警方接獲報案後介入調查，有目擊者稱涉事男子疑醉酒鬧事。

鍾佳濱位於屏東忠孝路的服務處被人破壞，有員工經過時發現門口情況異常，上前查看發現現場一片混亂，滿地玻璃碎，遂報警求助。閉路電視畫面顯示，涉事男子坐在大門前查看四周情況，約7分鐘後突然開始破壞門前物品，先用木椅砸玻璃門，再摔桌椅和撕祝賀榜單等。警方調查發現，該男子犯案後曾到附近警局求助，要求幫忙召的士，再搭車返回服務處門前，隨後才離開現場。

有目擊民眾表示，涉事男子好像精神有異狀，聞到酒味。服務處工作人員表示，對該男子的樣貌感到很陌生，與選舉的關係應該不大，但也不知是否與選舉賭盤有關，或對現在的社會氛圍感到不滿而發洩情緒。工作人員強調，需待警方逮捕涉案男子，釐清其動機後，再決定是否起訴。