長榮機師農曆新年罷工爭薪 獲過半同意將實行

長榮航空股份有限公司機師為爭權益，在桃園市機師職業工會（機師工會）協助下舉行罷工投票，昨日公布結果，指1,398名會員中有910人領票，結果顯示900票同意、10票不同意，取得罷工權。機師工會理事長李信燕表示，計劃在農曆新年前後啟動罷工，會在24小時前預告，具體細節將待周四理事會討論決定。

台媒報道，長榮航空公司近兩年賺取230億新台幣（約53.7億港元）卻不願加薪，機師工會因此發動罷工投票。機師工會指控，長榮航空機師2011年以來實質減薪逾10%，導致台灣機師人力流失近一成，公司為填補人力與違法中介串連大量引進外籍機師，並拒絕針對工會所提出改善勞動條件以解決人力流失與不足。機師此次罷工投票是為了爭取調薪20%，提高外站津貼，並訴求禁用違法外籍機師等。對此，機師工會自去年12月下旬開始進行罷工投票，揚言在農曆新年期間罷工，開票結果於昨日出爐。

資方促優先考慮旅客權益 結果顯示，機師工會長榮分會順利取得合法罷工權，高達85%同意，全體會員也有65%同意。機師工會重申，啟動罷工絕對是工會最不願意、也是最不得已的選擇，但工會已等待長榮航空資方回應長達近一年時間，但對方仍未提出任何對策進行實質協商。若公司願針對工會訴求提出對策，共同尋求雙方共識，工會在宣布罷工前一刻，都抱着開放協商的負責任態度。長榮航空對結果表示遺憾，呼籲工會優先考慮旅客權益，以理性務實的態度繼續進行勞資協商。

上述罷工最快在春節期間發動。然而，當時時值旅遊旺季，恐怕將影響不少民眾權益。有專家坦言，一旦長榮機師發動罷工，消費者外旅行程大多只能被迫取消；若是跟隨旅行社買機票的民眾，雖然不用負擔機票損失，但已預訂的酒店、簽證等費用仍得自己「硬食」。另有專家建議勞資雙方繼續協調，不要因為自身利益影響到大眾和旅行業者。本報綜合報道