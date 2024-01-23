反腐片揭貴州貪官要下屬陪酒唱歌

【本報綜合報道】貴州省黔東南州人大常委會前副主任毛有智涉嫌受賄逾1,575萬元人民幣（約1,734萬港元），案件去年11月一審開庭審理，擇日宣判。反腐專題片近日揭露，毛有智曾對全縣幹部實行軍事化管理，要求45歲以下的所有幹部每天早上7時起床，並要穿迷彩服、跑操、喊口號，聲稱「訓練他們的服從性」。

要求早起穿制服 訓練服從 專題片上周五播出，毛有智承認自己在職期間，大搞形式主義，曾經建了個「頂層工作推動群」，把所有的縣領導還有科級幹部、鄉鎮的黨委書記等約400餘人全部拉到群組內，下屬需將毛有智工作的場景實時更新到群組中。除了大搞形式主義，毛有智還安排縣文體廣電局在其宿舍配備一體化的KTV設備，經常要求下屬陪他喝酒、唱歌。

現年54歲的毛有智去年3月因涉嚴重違紀違法受查，同年10月被提起公訴。檢方指控毛有智在2001年至2022年期間，利用職權為相關單位和個人在水利項目承攬、工程款撥付等事項上提供幫助，單獨及夥同他人非法收受財物。