寧夏31死氣爆案 揭店員未及時疏散

【本報綜合報道】寧夏回族自治區銀川市一間熙來攘往的燒烤店，去年6月發生燃氣爆炸事故，導致31人死亡及7人受傷。國家安全生產緊急救援中心一級巡視員雷長群，於上周六首次披露調查細節，指受害人本該有約一分鐘的逃生機會，但店員並未第一時間疏散二樓的食客。

雷長群是國務院寧夏銀川富洋燒烤店「6·21」特別重大燃氣爆炸事故調查組救援評估組組長，上周六出席電視節目披露調查細節。雷長群表示，當時從液化石油氣洩漏到爆炸發生之間有約1分03秒，救援評估小組事後曾進行模擬疏散演練，當時二樓的食客若及時獲通知和疏散，將最大限度減少人命傷亡。

食客若獲通知 或減傷亡 燒烤店廚房的閉路電視畫面顯示，多名廚師看到液化石油氣大量噴出時十分驚慌，曾有廚師嘗試關閉閥門，但反而令噴氣情況更嚴重。現場曾傳出有人要報警求助的聲音，但雷長群認為，等待消防和警方到場的時間較長，不管事件是否惡化，應第一時間疏散食客，盡量減少傷亡。