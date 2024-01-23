神州冰凍連發3警號

北方降溫 南方暴雪 沿海大風 受強冷空氣影響，中央氣象台連發寒潮、暴雪和大風預警信號，多地開啟天寒地凍模式。吉林、遼寧、浙江等地預計降溫可超14℃，南方大範圍降雪，周日晚已進入最強時段，其中湖南、江西、浙江、福建、廣西、廣東等地，昨日至今日有大雪到暴雪。受降雪和路面結冰影響，內地昨日封閉170條公路和關閉1,304個收費站。

封170條公路 福州馬祖停航 廣東亦迎來2024年第一場雪，昨日清晨清遠開始降雪，連州南風坳路面已有積雪或道路結冰。湖南、福建等地也出現大暴雪，其中湖南某地大雪將泊在戶外的汽車覆蓋，積雪深過腳面，情況如同身處北方。福建昨日至周四全省氣溫持續較低，中北部地區有較大範圍雨雪天氣。寒潮也導致福建沿海掀起狂風巨浪，福州港馬尾港務有限公司公布，因海況不佳，周一福州連江縣黃岐至馬祖白沙客運航線雙向停航，恢復營運時間待定。

青海湖冰面現98公里裂縫 此外，青海省氣象科研所周日發布消息稱，受冷空氣影響，已完全凍結的青海湖冰面西部又出現明顯裂縫，裂縫長約98.77公里，最闊處約1.8公里。衞星監測顯示，青海湖表面連續5日完全被冰覆蓋的首日為完全凍結日，即上周日。惟自上周五開始，青海湖及周邊10個氣象站有9個站每日最大風速超過每秒10米，黑馬河站更出現每秒16.2米大風。上周六已完全凍結的冰面西部又出現明顯裂縫，專家表示實屬少見。本報綜合報道