溫州女貼文反擊上司 紅十字會回應稱整改

【本報綜合報道】浙江溫州市近日有網傳錄音，一名女子因不滿被上司責罵，便在社交軟件的群組內發語音，指摘對方。相關錄音被網民稱為「打工人嘴替」（說出工人心裏話），認為女事主十分勇敢，敢於怒罵上司。女子原為溫州市紅十字會的員工，事後已向機構提出辭職，但目前仍在崗位。

溫州市紅十字會周日發布消息稱，網絡近日出現「打工人嘴替」的錄音。調查發現事發於本月11日，臨聘人員諸葛××向上級部門報送統計表格，因表格存在填寫差錯，被上級部門工作人員麻××批評是「沒腦子（蠢）」。諸葛××怒指麻××罵自己兩句，會罵對方兩百年，「不會好好說話嗎，還弄個主任，有主任會這麼幹活的？」

浙江省紅十字會微博周日亦通報稱，麻××處理上述問題時仍存在態度不好、語氣生硬等問題。諸葛××感覺委屈，連發多段語音反擊。目前雙方均認清自己的不足，並已溝通達成諒解。諸葛××事後已刪除錄音，當局強調要加強對工作人員的作風教育，做好整改。