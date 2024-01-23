揭陽自建升降機下墜 釀2死2傷

【本報綜合報道】廣東省揭陽市一間自建房的升降機日前從6樓直墜到一樓，造成兩人死亡，兩人受傷。疑有死者家屬在網上喊冤，要求政府處理事件，卻遭網民指摘無理取鬧。市警方、應急管理局及街道辦等部門目前已成立調查組，查明事故原因。

從6樓墮至1樓 當局調查 涉事自建房位於榕城區東山村，高6層，居民為方便運貨而在樓內安裝簡易升降機，並非標準升降機。上周一，40多歲的自建房房東和另外3人乘搭升降機抵達6樓，詎料升降機突然直墜至一樓，導致房東及另一名31歲男子死亡，另外兩人受重傷，緊急送院治療。其中一名傷者脫離危險期後表示，他當日與妹夫打算把約250公斤重的鵝肉運到6樓冰庫，本來擔心升降機無法負荷全部鵝肉重量，房東卻告知升降機能承重1,000公斤。抵達6樓後，房東剛要伸手打開升降機門，升降機突然墜落。

31歲男死者的妻子指，她與丈夫去年才結婚，育有一名半歲大女兒，事發前才發現自己懷孕40天，面對丈夫驟然離世感到痛心且不知所措。她表示，事發至今仍無人前來安撫，亦無人聯繫她們解決事件，她希望能盡快找出事故原因。