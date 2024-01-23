雲南塌山泥活埋47村民

8人遇難 大雪封路礙救援 雲南昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村昨日早上發生山泥傾瀉，初步核實有18戶共47人被埋，導致8人死亡。雲南省減災委員會啟動三級救災緊急應變，派員到場疏散村民和搜救工作。塘房鎮緊急管理辦公室一名工作人員表示，現場救援持續，但因大雪封山道路結冰，救援難度較高。中央作出指示，要求全力搜救失聯人員，盡最大努力減少人員傷亡。

發生山泥傾瀉後，當局共派出9個大隊合共147名消防員等趕赴現場緊急救援，目前已疏散逾500人，救援人員正全力搜救。當地前一晚有較大降雪，目前降雪減弱，最高氣溫僅約0℃。受山泥傾瀉影響的房屋沿山腰至山腳分散修建，海拔落差較大，山高坡陡，增加救援難度。

事發未天亮 村民睡夢中 國家衞健委當日回應，截至中午，醫院已收治兩名傷者，傷情為頭面部和軀幹的軟組織損傷，需留院治療，現場搜救工作持續。該部門強調，將指導雲南省持續做好醫療緊急工作，根據需要派出國家級醫療力量，以最大限度地保障傷者生命安全。

涼水村村民表示，她的寓所離發生山泥傾瀉位置有幾分鐘路程，目前有很多人被埋，逃出來的村民都在路邊，其他人趕到現場在外圍幫忙燒水，讓受災村民取暖。另有人指，事發時天未亮，村民都在睡覺，山泥傾瀉的聲音很大，地面亦晃動，感覺就像是大地震一樣，不知道會不會有二次垮塌。

副總理趕赴災場指導救援 中央要求加強監測預警，要妥善做好罹難者家屬安撫和受災民眾安置等工作。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清已率領工作組趕赴雲南現場指導搜救工作，自然資源部和應急管理部亦啟動應急響應。

財政部、應急管理部緊急預撥5,000萬元人民幣（約5,500萬港元）中央自然災害救災資金，支持雲南省做好昭通市鎮雄縣山崩救災，統籌用於搶救救援及受災群眾救助工作，重點做好人員搜救、轉移安置、排危除險等緊急處置，以及次生災害隱患排查及倒損民營修復等工作。本報綜合報道