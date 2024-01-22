男子旅行徒步走 10個月歷美11州

美國傳媒上周六報道，華盛頓州西雅圖一名男子熱愛徒步行走，去年3月開始以步行方式橫跨美國多地，旅程至今已持續10個月，行走約5,472公里並遊歷了11個州份。他目前行至喬治亞州，期望5月能到達目的地康涅狄格州。

25歲的林格（Holden Ringer）2021年開始接觸徒步旅行，由於當時臨近大學畢業，對未來充滿焦慮不安，遂決定開啟一場徒步旅行散心，自此熱愛徒步。他此後為這場跨州旅程做準備，嘗試路程更長的步行，最終耗時9天從華盛頓州溫哥華市步行到西雅圖。他還去了一次過夜露營旅行，即使被曬傷且長滿水泡，仍對橫跨多個州份的旅程感到迫不及待。雖然他一開始旅行只為散心，卻在過去10個月的旅程中尋找到新目標，希望以自身經歷激發更多人徒步旅行。

由於步行道路不多，林格旅程中經常要在高速公路上步行，期間不僅曾踩踏用過的尿布和其他垃圾，更需時刻保持警惕，避免被車輛撞到。

倡改造社區更宜步行 林格亦在路途中目睹部分社區設置緬懷死者的紀念碑，進一步激發了他藉步行挖掘社區的熱情。他現在倡導將美國改造成更適合步行的國家，而非只是圍繞汽車使用而建設城市和州份，希望今次旅程有助激勵人們積極參與當地社區活動，創造更適合步行的空間。本報綜合報道