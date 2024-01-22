疑將黑莉當佩洛西 特朗普被質疑心智

【本報綜合報道】參加美國共和黨總統初選的前總統特朗普，與另一參選人、前美國駐聯合國大使黑莉在各自拉票時不斷針鋒相對。特朗普上周五晚上在競選活動談及2021年初國會山莊暴動案時，誤把黑莉與國會眾議院前議長佩洛西混淆。黑莉上周六就此質疑年屆77歲的特朗普，在心智上是否適合出任總統。

聲稱黑莉負責國會山莊保安 特朗普在新罕布什爾州拉票時提及國會山莊暴動案，聲稱當時負責國會山莊保安的黑莉，拒絕派出一萬名士兵維持上址安全的提議。黑莉翌日在該州出席集會時澄清，自己當時並非負責國會山莊保安，亦沒出任公職，更不在華盛頓，估計特朗普誤把她當成佩洛西，強調不能夠有另一個他們需要質疑心智狀態是否健全的人士當總統。

特朗普其後回應稱，自己數個月前已經接受認知測試，宣稱取得良好成績；其團隊顧問辯稱，佩洛西與黑莉沒有甚麼分別。

惟外界仍然質疑特朗普的說法，指出調查委員會未找到時任總統的他曾經提出相關建議。特朗普又在社交網攻擊黑莉的印度出身，黑莉反擊稱對方言論反映她參選對其構成威脅。

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