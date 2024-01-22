英推動制訂新法 禁示威期間蒙面

辛偉誠

部分隱藏身份聲援巴人甚至哈馬斯 以色列與巴勒斯坦衝突持續，英國部分蒙面民眾上街聲援巴人，甚至支持回教激進組織哈馬斯。英國傳媒前天引述消息報道，一名英國政府獨立顧問建議首相辛偉誠制訂多項新法，包括禁止群眾在示威期間蒙面，獲前內政大臣彭黛玲等人支持，預料下半年收到政府回應。

國會上議院議員伍德科克（John Woodcock）2020年11月獲政府任命成為獨立顧問，負責提供應對政治暴力及混亂事件意見。英國政府翌年3月至5月開始諮詢，當時國內經歷環保組織反抗滅絕連串活動，就連美國亦剛剛經歷示威者佔領國會山莊事件。

巴勒斯坦支持者與警衝突 踏入2023年10月，由於哈馬斯突襲以色列，雙方爆發激烈武裝衝突，觸發全球多地出現同情巴人活動。在英國，縱使哈馬斯被政府視為恐怖組織，當地民眾戴上滑雪面罩及圍巾蒙面上街聲援巴人，部分人更高呼反猶太人口號，甚至支持該回教激進組織，更多次與警方發生衝突。

經歷接近3年時間，伍德科克日前終於向唐寧街及內政部提交報告。英媒指，該報告把制訂禁蒙面法列為主要建議之一。倫敦白廳消息人士表明，英國不歡迎國內極端示威者採取美國式「黑群」（Black Bloc，即身穿黑衣及遮擋面部）策略上街製造混亂，又指警方應擁有更明確權力，確保遊行在示威者不試圖隱藏身份、逃避追責情況下行動。

彭黛玲指應增權力保國安 外界預期，政府本年下旬將回應報告內容。彭黛玲指摘示威團體自私、破壞、浪費警力資源行為，導致國民感到憤怒，執法部門須獲得相關工具及權力，確保國家及公眾安全。前入境事務國務大臣鄭偉祺亦質疑極端示威者蓄意使用面罩偽裝及恐嚇公眾，須結束逍遙法外現象，禁止蒙面一旦成法可推動執法程序，確保違法者受到法律嚴懲。

內政部發言人回應稱，該報告旨在讓政府進一步了解極右、極左及其他政治團體活動情況，以及其活動如何演變成犯罪破壞活動，將在適當時候回應內容。本報綜合報道

伍德科克 倫敦聲援巴人示威者與警口角。（Getty Images圖片） 彭黛玲 倫敦過去舉行多次支持巴勒斯坦活動。（Getty Images圖片）