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菲總統乘直升機赴演唱會捱轟
英國搖滾樂隊Coldplay上周五在菲律賓首都馬尼拉北部菲律賓競技場舉行演唱會，總統小馬可斯乘坐總統直升機到場，被指摘把官方資源用於個人和非官方活動。總統安全小組昨解釋，當時超過4萬名觀眾湧向會場，導致沿途出現複雜交通狀況，對小馬可斯和其妻子構成安全威脅，因此動用總統直升機接送。（綜合報道）
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